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Haberler İzmir Patlayan borudan bir aydır temiz su akıyor

Patlayan borudan bir aydır temiz su akıyor

İzmir'in Konak ilçesinde yeraltındaki su borusunun patlaması yüzünden 1 aydan fazladır boşa akan su vatandaşları öfkelendirdi.

Patlayan borudan bir aydır temiz su akıyor

17.8.2021

İZSU'ya bildirmelerine rağmen kimsenin patlak su borusunu tamir etmediğini öne süren vatandaşlar, "Geçen Kurban Bayramı'ndan önce su borusu patladı. Söyledik ancak bugüne kadar kimse gelip tamir etmedi" dedi.

BAYRAMDAN BU YANA
Konak'taki Eşrefpaşa Caddesi numara 161'deki İkiçeşmelik Camisi'nin hemen önündeki asfalt yolun altından su borusunun patladığını ifade eden çevre sakinleri, uzun süreden beridir tamir edilmediği için tonlarca temiz suyun boşa aktığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'yu konudan haberdar etmelerine rağmen kimsenin ilgilenmediğini iddia eden vatandaşlar, "Geçtiğimiz Kurban Bayramı'ndan beri patlayan su borusunun tamir edilmesi için İZSU'yu defalarca aradık ancak sorunla ilgilenen yok. Temiz su haftalardır boşa akıyor. Yetkililer bu israfa son versin" diye konuştu.

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