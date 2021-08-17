Sancar Baba uğurlanıyor

"İZMİR Baba" lakabıyla tanınan İzmir gönüllüsü Sancar Maruflu'nun bugün ikindi namazını müteakip Bostanlı Beşikcioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Işıkkent Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin de ayrıca Maruflu için bugün saat 15.00'da Karşıyaka'daki Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda anma töreni düzenleyeceği öğrenildi.

YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) atlatan öğrencileri şimdi de tercih telaşı sardı. Her gün yüzlerce kişiyle görüşen eğitmenler, gençlerin tercih yaparken iş imkanı yüksek olan fakültelere yöneldiğini belirtti. Pandemi sebebiyle iş alanı genişleyen psikoloji ve sağlık bölümlerinin en çok istenen bölümler olduğu bildirildi.