Tire’de su kesintileri vatandasları bıktırdı

İZMİR Tire'de, 'İZ' su çilesi bitmiyor. Su kaynaklarının azalmasıyla son zamanlarda İZSU kentte planlı kesintilere giderken, mahalle aralarında sık sık patlakların oluşması vatandaşı canından bezdirdi. Dumlupınar'da, 4'üncü Yol sokakta altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen patlakta ise ilginç görüntüler yaşandı. Mahalleli susuzlukla boğuşurken, çocuklar oluşan mini havuzda eğlendi. 1 buçuk yıldır süren altyapı çalışmalarında ihaleyi alan yüklenici firmaların son derece özensiz çalıştığından yakınan vatandaşlar, "Patlaklarının çoğu su, kanalizasyon, doğalgaz, borularının değiştirilmesi veya döşenmesi sırasında yaşanıyor. Günlerce kaçak ve patlaklardan akan su boşa gidiyor. İZSU yetkilileri, 3 arıza ve 2 kanal ekibiyle 24 saat çalıştıklarını ancak yüklenici firmanın sebep olduğu patlakları onarmadığı için arızalara yetişemediklerini belirttiler. Bu halkın sorunu değil, o zaman İZSU personel sayısını artırsın" dedi.

NADİR UYSAL