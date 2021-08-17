  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Tire’de su kesintileri vatandasları bıktırdı

Tire’de su kesintileri vatandasları bıktırdı

Tire’de su kesintileri vatandasları bıktırdı

17.8.2021

İZMİR Tire'de, 'İZ' su çilesi bitmiyor. Su kaynaklarının azalmasıyla son zamanlarda İZSU kentte planlı kesintilere giderken, mahalle aralarında sık sık patlakların oluşması vatandaşı canından bezdirdi. Dumlupınar'da, 4'üncü Yol sokakta altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen patlakta ise ilginç görüntüler yaşandı. Mahalleli susuzlukla boğuşurken, çocuklar oluşan mini havuzda eğlendi. 1 buçuk yıldır süren altyapı çalışmalarında ihaleyi alan yüklenici firmaların son derece özensiz çalıştığından yakınan vatandaşlar, "Patlaklarının çoğu su, kanalizasyon, doğalgaz, borularının değiştirilmesi veya döşenmesi sırasında yaşanıyor. Günlerce kaçak ve patlaklardan akan su boşa gidiyor. İZSU yetkilileri, 3 arıza ve 2 kanal ekibiyle 24 saat çalıştıklarını ancak yüklenici firmanın sebep olduğu patlakları onarmadığı için arızalara yetişemediklerini belirttiler. Bu halkın sorunu değil, o zaman İZSU personel sayısını artırsın" dedi.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tire’de su kesintileri vatandasları bıktırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.