Üniversite tercihlerine pandemi etkisi

YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) atlatan öğrencileri şimdi de tercih telaşı sardı. Her gün yüzlerce kişiyle görüşen eğitmenler, gençlerin tercih yaparken iş imkanı yüksek olan fakültelere yöneldiğini belirtti. Pandemi sebebiyle iş alanı genişleyen psikoloji ve sağlık bölümlerinin en çok istenen bölümler olduğu bildirildi.

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