Çataklı'dan Soyer'in AFAD çadırı yalanına tepki

Independent Türkçe'ye söyleşi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bu söyleşide İzmir depreminde yaptıkları faaliyetleri anlatırken, "Depremden 5 saate sonra bir yerel yönetim olmamıza rağmen ilk çadırları kurmuştuk. AFAD ertesi gün kurabildi. AFAD'ın asıl işi bu ama onlar ertesi gün kurabildiler" cümlelerini kullandı.

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA YAKIŞMADI"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir depreminde 4 saat 14 dakika sonra ilk çadırı AFAD'ın kurduğunu açıklayarak Soyer'in söyleşideki ifadelerini yalanladı.

Çataklı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kastamonu Bozkurt'tan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına teessüf ediyorum. İzmir depreminde 4 saat 14 dakika sonra ilk çadırı kuran AFAD adına da teessüf ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yakışmadı."