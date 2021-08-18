DÜNYA üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU)- 2021 sonuçlarını açıkladı. Toplamda 2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi bin sonucun yayınlandığı listede Ege Üniversitesi, Türkiye'de 5'inci sıraya yerleşti. Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği alanında da dünyada ilk 200'e girmeyi başardı.
Dünya üniversiteleri arasında Ege ilk 5’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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