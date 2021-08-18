Dünya üniversiteleri arasında Ege ilk 5’te

DÜNYA üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU)- 2021 sonuçlarını açıkladı. Toplamda 2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi bin sonucun yayınlandığı listede Ege Üniversitesi, Türkiye'de 5'inci sıraya yerleşti. Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği alanında da dünyada ilk 200'e girmeyi başardı.

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