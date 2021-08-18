Gençlere “aşı olun” çağrısı

EGE Üniversitesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitim ve öğretimin 11 Ekim'de başlayacak olması nedeniyle gençler arasında aşılanmanın arttırılması için "Aşı Ol" kampanyası başlatıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, salgınla mücadelede ön önemli korunma yönteminin aşı olduğunu, genç nüfus arasında aşılanma oranının artmasını istediklerini bildirdi.

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