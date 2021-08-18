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Haberler İzmir Gençlere “aşı olun” çağrısı

Gençlere “aşı olun” çağrısı

Gençlere “aşı olun” çağrısı

18.8.2021

EGE Üniversitesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitim ve öğretimin 11 Ekim'de başlayacak olması nedeniyle gençler arasında aşılanmanın arttırılması için "Aşı Ol" kampanyası başlatıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, salgınla mücadelede ön önemli korunma yönteminin aşı olduğunu, genç nüfus arasında aşılanma oranının artmasını istediklerini bildirdi.
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