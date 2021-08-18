İzmir'de deprem hazırlığı çağrısı

YAŞAR Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri bir bildiri yayınlayarak depremin etkilerini azaltmak için yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti. Akademisyenler, İzmir'de depremin olası etkilerinin belirlenmesi ve azaltılması için yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı: "Deprem master planın güncellenmesi gerekli. Bu çalışma için teknik heyet oluşturulmadır. İzmir genelinde yeni yapılacak binalarda deprem güvenliğine karşı alınacak özel ve teknolojik uygulamaların özendirilmesi için gerekli teknik ve mevzuat alt yapısının hazırlanması gerekmektedir."

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