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İzmir'de kaybolan engelli vatandaş "sevgi izi" sayesinde bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri engelli bir kişiye rastladı. Üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın yapılan incelemesinde kolunda bulunan "sevgi izi" dövmesinden yola çıkıldı. Kaybolduğu tespit edilen vatandaş, Karabağlar ilçesindeki ailesine teslim edildi.

İzmir'de kaybolan engelli vatandaş sevgi izi sayesinde bulundu
İHA

18.08.2021, 10:04

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıklıova Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında konuşma engelli bir vatandaşa rastladı ve vatandaşın kaybolduğunu belirledi. Vatandaşın üzerinde kimlik bulunmadığının anlaşılması üzerine kolunda bulunan beş haneli dövmeden yola çıkılarak "Sevgi İzi Projesi" kapsamında sorgusu yapıldı. Osman Ayhan (61) olduğu belirlenen engelli vatandaşın ailesine durum haber verildi.



KIZ KARDEŞİNE TESLİM EDİLDİ
Jandarma ekipleri, kayıtları incelenerek Osman Ayhan'ın kız kardeşine ulaştı. Yapılan görüşmede Ayhan'ın kız kardeşi S.I., Karabağlar ilçesinde ikamet ettiklerini, ağabeyinin 16 Ağustos tarihinde kaybolduğunu, gidebileceğini düşündükleri her yere bakmalarına rağmen bulamadıklarını söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından bulunan engelli vatandaş Osman Ayhan, kız kardeşi S.I.'ya Urla İlçe Jandarma Komutanlığında teslim edildi.

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