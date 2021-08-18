Kemeraltı’nda 10 milyon dolarlık fon tartışması

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ayağa kaldırmak için İzmir iş dünyası tarafından güç birliğiyle kurulan ve yüzde 39 hissesi Büyükşehir Belediyesi ve Valilik gibi kamu kuruluşlarının yüzde 61'i de özel sektörün elinde olan TARKEM A.Ş'de "Gayrimenkul yatırım fonu (GYF) şirketleriyle işbirliği" formülü tartışılıyor. Şirkete 10 milyon dolarlık bir kaynak sağlayabileceği belirtilen söz konusu formülle ilgili tartışmalar sürerken 180'den fazla ortağı bulunan şirketin Temmuz ayı faaliyet raporunun 50. sayfasında "Niye GYF'ye ihtiyaç duyuluyor?" başlıklı madde altında yer alan ifadeler ise dikkat çekti.

'1.5 YILLIK NAKDİMİZ KALDI'

Söz konusu maddede "TARKEM'in 2021 senesi 2. çeyreğindeki sermaye ve nakit yapısı ile 1.5 senelik nakti nakit/sermaye girişi gerçekleştiremezsek; söz konusu yatırımlarımızı ayağa kaldırmak; idari masraflarımız ödemek için onca zaman didinerek edindiğimiz tüm projelerimizi restore etmeden, ticari hayata dahil etmeden zaten satmak zorunda kalacağımız aşikardır" ifadelerinin kullanılması tartışma yarattı.

YÜCE: TALİHSİZ İFADELER

Yeni Asır, şirketin kuruluşunda önemli rol oynayan ve uzun süre de Başkan Vekilliği görevini yürüten duayen işadamı Uğur Yüce ve yine şu an şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten ünlü "gereken netice itibariyle bu şirketin bir an evvel bazı gayrimenkullerine işlerlik kazandırmak. Ki bu süratli bir şekilde yürüyor. Albayrak Pasajı projesi bittiğinde ve kiraya verildiğinde zaten şirket kendi masraflarını kendisi karşılar duruma gelecek. Bu duruma geldikten sonra halka açılmak koşuluyla bir fonla bir anlaşma yapılır" dedi.

'KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL'

Şirketin gayrimenkullerini satması gibi bir durumun gündeme gelmesinin kesinlikle mümkün olamayacağını vurgulayan Barçın da, "Bu akla hayale bile gelmeyecek bir şey" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinin cuma günkü son toplantısında belediyenin TARKEM'le birlikte Ay Yıldızlı Konak'ın restorasyonu için imzalayacağı işbirliği protokolü tartışılmıştı.

AK Partili üye Fikret Mısırlı'nın buna karşı çıkıp, "TARKEM, şu an projelerini finanse edemiyor. Bu nedenle gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurmayı planlıyor. Biz buraya kamu kaynağı aktarmak yerine şirkette sermaye artırımı yapalım. Böylece belediyenin şirketteki yüzde 30 payı daha da artmış olur"

ERHAN GÜLENÇ