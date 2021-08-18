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Haberler İzmir Kumarda yakalanan 30 kişi ceza ödedi

Kumarda yakalanan 30 kişi ceza ödedi

Kumarda yakalanan 30 kişi ceza ödedi

18.8.2021

İzmir Menderes'te kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma, 30 kişiyi suçüstü yakaladı ve 45 bin 944 lira idari para cezası uyguladı. Çayönü mahallesindeki bir mekanda kumar oynatıldığı ihbarıyla çalışma başlatan ekipler, 30 kişiye 38 bin 744 lira, 8 kişiye de maske takmadıkları için 7 bin 200 lira olmak üzere toplam 46 bin lira para cezası kesti. A.K. isimli kişiye 'kumara yer sağlamak'tan işlem başlatılırken, yakalama kararı bulunan İ.Ö. de gözaltına alındı.
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