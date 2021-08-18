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Haberler İzmir Lastik botta 19 kaçak göçmen yakalandı

Lastik botta 19 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika... İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 19 göçmen yakaladı.

Lastik botta 19 kaçak göçmen yakalandı

18.08.2021, 08:15

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları sevk edildi.

Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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