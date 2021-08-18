New York'ta ümidini kaybetti İzmir'de şifa buldu

NEW York'ta yaşayan Şükran Küçük'e (55) safra yolu kanseri teşhisi kondu. New York'ta dünyanın en başarılı merkezlerinden birinde olduğu ameliyatı başarısızlıkla sonuçlanan Küçük, safra yollarındaki tıkanıklığa sebep olan klatskin tümörüne bağlı şiddetli kaşıntı, kolenjit, karaciğer apsesi, iştahsızlık gibi şikayetlerin 2,5 yıl boyunca çaresizlik içinde mücadele etti ve son çare olarak kendini Türk hekimlere emanet etti.

Özellikle safra yolu kanseri konusunda başarılı ameliyatlara imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibi, 6 saatlik bir ameliyatla hastanın safra yollarını temizleyip, ince bağırsaktan yeniden safra yolu yaptı. Sağlığına kavuşan Küçük, "New York'a döndüğümde 'fazla yaşamazsın' diyen doktorlara ameliyat videomu izleteceğim" dedi.