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Haberler İzmir Ödemiş'teki ağaçlar susuzluktan kuruyor

Ödemiş'teki ağaçlar susuzluktan kuruyor

Ödemiş'teki ağaçlar susuzluktan kuruyor

18.8.2021

İZMİR Ödemiş'te park, bahçe ve yol kenarlarındaki ağaçlar belediyenin ihmalkarlığı yüzünden kurumaya yüz tuttu. Yaz mevsiminin bu yıl çok sıcak ve kurak geçtiğini ifade eden vatandaşlar, "Ödemişimizin yeşili göz göre göre yok oluyor" dediler. Küresel ısınma ve PKK'nın eylemleri nedeniyle ülke genelinde çıkan yangınların kendilerini çok üzdüğünü belirten vatandaşlar, "Böyle giderse yeşile hasret kalacağız. Kent merkezinde bulunan park ve bahçeler günlerdir ihmal ediliyor. Ağaçlar ve çiçekler bir damla suya hasret. Çevre ve yeşile karşı duyarlı olduklarını her fırsatta dile getirenlerin park ve bahçelerdeki ağaçları bile sulamaktan aciz olmaları çok acı" şeklinde konuştular.

■ NADİR UYSAL

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