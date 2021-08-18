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Haberler İzmir Tarihe sahip çıktı

Tarihe sahip çıktı

İzmir Karşıyaka’da, bir müteahhit tarafından satın alınan, tarihi 1900’lü yıllara dayanan 3 evin yıkılmak istenmesi tepki topladı. Mahalle halkından Teslime Ünlüoğlu (35), kepçenin önüne geçerek yıkımları engelledi

Tarihe sahip çıktı

18.8.2021

Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım Caddesi'nde 1900'lü yıllarda inşa edilen ve tarihi öneme sahip olduğu belirtilen 3 ev, bir müteahhit tarafından satın alındı. Yıkım ekipleri binaların önüne gelince, mahallede oturan Teslime Ünlüoğlu, arka bahçesinde 30 ağacın bulunduğu evleri yıkmak için gelen kepçenin önüne geçti.

BELEDİYE DE DESTEK VERDİ
Bölge halkı durumu Karşıyaka Belediyesi'ne bildirdi. Kepçenin önüne geçerek belediye ekipleri gelene kadar sokaktan ayrılmayan Ünlüoğlu, "Yıkımı durdurmak için canımı tehlikeye atarak kepçenin önüne geçtim. Bu durumla bir daha karşılaşsam tarihi değerimiz olan bu binaları ve bahçesindeki ağaçları korumak için yine yaparım" dedi. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri ise, yıkımı durdurarak zabıta araçlarını binaların önüne çekti.

BİNA ÖNÜNDE NÖBET TUTTU
Teslime Ünlüoğlu, yıkılacak binalardan biri olan yapının ön kapısının üstünde yer alan tarihe saygı ve yerel koruma plaketinin de kısa bir süre önce söküldüğünü ileri sürdü. Yaşananları anlatan Ünlüoğlu, "5 gündür binaların önünde nöbet tutuyorum. Durumu Karşıyaka Belediyesi'ne bildirdim ve anında olaya müdahale ettiler. Karşıyaka Belediyesi zabıta araçlarını binalara siper etti. İzmir'de geriye kalan nadir binalardan ve bizim de bu binalara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Binaların koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

"MÜCADELE VERECEGİZ"
KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, "Her ne kadar buradaki yapılar riskli ilan edilmiş olsa da 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ile gerekli görüşmeleri yaparak bu yapıların kültür varlığı ve tescilli yapı haline dönüştürülmesi için gerekli girişimleri başlattık. Bu yapıların da olduğu gibi korunması için gereken mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

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