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Haberler İzmir Tire’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Tire’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Son dakika... İzmir’in Tire ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tire’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
İHA

18.08.2021, 08:19

Kaza, dün akşam saatlerinde Güme Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Özçelik (63) idaresindeki 35 M 5826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Özçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özçelik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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