Bergama’dan Büyükşehir’e ‘MİLLET BAHÇESİ’ çağrısı

İZMİR Bergama'da vatandaşlar Millet Bahçesi'nin bir an önce yapılmasını istiyor. Çamlı Park'ın tamamlanması işinin de dahil olduğu Bergama Millet Bahçesi Projesi'ne itiraz eden ve mahkeme hazırlığı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki artıyor. Bazı vatandaşların 'Park yerine fabrika yap' dediğini ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Fabrika bizim görevimiz değil. İstihdam için lokomotif olabiliriz. Bunu da yapıyoruz" dedi. Vatandaşlar da Millet Bahçesi'nin yapılması isteklerini yineledi. Esnaf Olcay Aydın "Millet Bahçesi Bergama'ya nefes aldıracak" derken, büfe işletmecisi Vedat Dayanıklı da, "Bergama'nın buna ihtiyacı var. İyi düşünülmüş bir proje. Çocuklarla rahat rahat gezeriz" ifadelerini kullandı.