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İzmir'de boş arazide ceset bulundu! Cinayet şüphesi var

İzmir'in Urla ilçesinde boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Konuyla ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Öte yandan, olayda cinayet şüphesi olduğu ve Osman Küçük'ün ilk belirlemelere göre 1-2 gün önce öldüğü ifade edildi.

İzmir'de boş arazide ceset bulundu! Cinayet şüphesi var
İHA

19.08.2021, 18:13

Edinilen bilgiye göre olay, Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, bölgeden ağır bir koku geldiğini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü anlaşıldı.



CİNAYET ŞÜPHESİ
Cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı incelemeler yaptı. Öte yandan, olayda cinayet şüphesi olduğu ve Osman Küçük'ün ilk belirlemelere göre 1-2 gün önce öldüğü ifade edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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