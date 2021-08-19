İzmir'de genç kızı darbettiği iddia edilen minibüs şoförü ve eşi hakkında dava açıldı

İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen ve olayın özetine yer verilen iddianamede, 22 Temmuz'da şüpheli R.E'nin idaresindeki minibüsün manevra yaptığı sırada müşteki R.Y'nin minibüsün üzerine gelmesi sonucu şoförün kendisini fark etmesi için araca vurduğu belirtildi.

Şüphelinin manevraya devam etmesi üzerine müştekinin tepki gösterdiği ve şoföre hakaret ettiğine yer verilen iddianamede şoför ve eşi ile müştekinin arasında sözlü tartışma, fiili kavga yaşandığı, şüphelilerin müştekiye vurdukları, karşılıklı birbirlerine hakaret ettikleri, şüphelilerin müştekinin başörtüsünü açmaya çalıştıkları ifade edildi.

İddianamede şüpheli minibüs şoförü R.E'nin "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "hakaret", "basit yaralama" suçlarından eşi Y.E'nin de "basit yaralama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "basit tehdit" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi.