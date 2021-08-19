İzmirli kadınlar yaraları sarıyor

İzmirli 5 iş kadını; Arzu Baybal, Leyla Noyaner, Neslişah Divrik Erdinç, Gül Koçak ve Anıl Yüksel, Marmaris Dayanışma Derneği ve Marmaris Ticaret Odası ile birlikte yanan ormanlar ve zarar gören köyler için yardım gecesi düzenledi. Alaçatı Hayal Kahvesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Ersay Üner, Deniz Seki ve Melek Mosso sahne aldı. Sunuculuğunu Volkan Severcan'ın yaptığı gecede 450 bin TL bağış toplanırken, 300 kadın da bilet alarak destek verdi. Yangın bölgelerine 5 TIR yardım malzemesi gönderdiklerini belirten Arzu Baybal, daha sonra yardımın maddi boyutunu artırmaya karar verdiklerini belirtti.

KADINLARIN GÜCÜ

Baybal, etkinliğe katılıp bilet alan tüm konuklara, destek veren tüm sponsorlara ve geceye katılamasa da yüklü miktarda para bağışında bulunan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'a teşekkür etti. Doğanın da bir dişi olduğundan yola çıkarak bu adımı attıklarını ve İzmirli kadınların gücünü göstermek için böyle bir işe giriştiklerini dile getiren Baybal, "5 arkadaş ilk konuşmaya başladığımızda bu gecenin fidanını diktik, şimdi ise can suyunu verdik, sonrasında da İzmirlilerin katkısıyla devam edecek olan projelerle bir köyümüz ve kocaman bir ormanımız olacak. 5 kadın olarak paranın her kuruşunu ihtiyaç durumuna göre harcayıp doğru yerlere ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Ercan AKGÜN