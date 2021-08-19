İzmirlinin hafızasıyla alay ediyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "31 Ekim 2020 tarihli haber; Soyer 09.00'da AFAD toplantısında! İzmirlinin hafızası ile alay edip yalan söylemek ancak sana yakışırdı" diye konuştu.

SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdiği bir röportajda, "Burada tabii aksayan neydi onu da söyleyeyim. İlk günden itibaren bir basın toplantısı yapmaya karar verdik. Dedik ki her gün ne yaptığımızı anlatalım ki şeffaf bir biçimde vatandaş görsün, duysun. Sahipsiz olmadıklarını anlasınlar. O arada duyduk ki AFAD da kendi içerisinde toplanıyor. Fakat biz yokuz. Biz de kendi başımıza bir basın toplantısı yapıyoruz. Böyle 3-5 gün geçti. Ondan sonra Bakan Bey aradı, 'toplantımıza siz de gelin' dedi" açıklamasında bulunmuştu.