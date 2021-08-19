Soyer’in sözlerini hazmedemedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'de 150 bin mültecinin yaşadığını belirterek, "Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Burada yaşadıkları sürece hayatlarını iyileştirmek için her şeyi yapacağım" şeklindeki sözleri CHP'de hazımsızlığa neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, dün yaptığı açıklamayla bu sözleri hazmedemediğini gösterdi.

"ALIŞTIK MI DİYECEK"

Başkan Soyer'in göçmenler ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin partinin politikalarıyla uyuşmadığını belirten Sertel, "Onlarla birlikte yaşamaya alışacağız sözü parti politikamızla örtüşmüyor. Bizim partimizin politikası da ortada. Bu ortadayken bu konuşmayı ben doğru bulmuyorum. Genel Başkanımız açık ve net söylüyor. Biz iktidar olduğumuzda Suriyelilerin geri gönderilmesi için çalışmalar yaptığımızda Tunç Soyer 'Hayır' diyerek 'göndermeyeceğiz, birlikte yaşayacağız, alıştık' mı diyecek?" dedi.

'POLİTİKA AÇIK VE NET'

Sertel, "CHP'nin politikası açık ve net. Biz barış sağlandığında mutlaka bu insanların kendi memleketlerine dönmesi için kararlılık sağlıyoruz. Belediye başkanlarımız da kendi davranış biçimlerini söylüyorlar ancak bunun parti politikaları ile örtüşmesi lazım" dedi.



'KARARLARIN ARKASINDAYIM'

MÜLTECİLERE suyu 10 kat fiyatla satacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Tunç Soyer'in söylemlerinden hangisinin uyuşmadığı sorusuna yanıt veren Atila Sertel, "İki politika da örtüşmüyor. Belediye başkanları partinin belediye başkanı olmaktan ziyade toplumun belediye başkanı; siyasi parti gözetmeksizin davranış biçimleri yaşadığı kente ve insanlara göre şekillendirebiliyor. Ben Genel Başkanımız ve kurullarımızın verdiği kararın arkasında dururum, durmayan da kendisi çıksın neden durmadığını açıklasın" ifadelerini kullandı.





NALBANTOĞLU: SERTEL KONUYU YANLIŞ ANLAMIŞ

CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Türkiye'nin üçüncü büyükşehrinin ve 150 bine yakın mültecinin yaşadığı yerin belediye başkanı olarak gerekenleri yaptığını söylerken eleştirilerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Soyer'in mültecilerle ilgili açıklamasının genel merkez politikalarıyla çelişmediğini söyleyen Nalbantoğlu, "Milletvekilimiz Atila Sertel konuyu yanlış anlamış. Değerlendirmeleri ve yorumlamaları doğru değil. Kendisine, Tunç Başkan'ın açıklamalarını yeniden okumasını ve iyi analiz etmesini öneriyorum" dedi.