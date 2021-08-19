Uçuruma yuvarlanan otomobilde can verdi

İZMİR Tire'de Yaşar Özçelik (63) adlı evli ve iki çocuk sahibi çiftçi, dikkatsizlik nedeniyle otomobilinin kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Özçelik, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza Güme köyü, Cevizaltı mevkiinde yaşandı. Özçelik, 35 M 5826 plakalı otomobiliyle sebze yetiştirdiği bahçesinde çalışan ailesini almak üzere Güme köyünden yola çıktı. Virajlı yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden Özçelik, uçuruma yuvarlanan araçta sıkışarak can verdi.
■ NADİR UYSAL
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