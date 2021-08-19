TÜRK BASINININ ÖNCÜSÜ
Getirdiği yeniliklerle her zaman Türk basınına öncülük eden Yeni Asır, okuyucularından aldığı güç ve destekle kendi ilkeleri doğrultusunda yoluna devam ederken, yayınlarıyla düne, bugüne ve geleceğe ışık tutuyor.
Türk basınının asırlık çınarı yeni asır, 127. yaş gününü gururla kutluyor. 19 ağustos 1895'te Selanik'te yayınlanmaya başlayan yeni asır dinamik, saygın ve cesur gazetecilik anlayışıyla bugünlere kadar geldi.
TÜRK BASINININ ÖNCÜSÜ
Getirdiği yeniliklerle her zaman Türk basınına öncülük eden Yeni Asır, okuyucularından aldığı güç ve destekle kendi ilkeleri doğrultusunda yoluna devam ederken, yayınlarıyla düne, bugüne ve geleceğe ışık tutuyor.
Yeni Asır 127 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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