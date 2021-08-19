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Haberler İzmir Yeni Asır 127 yaşında

Yeni Asır 127 yaşında

Türk basınının asırlık çınarı yeni asır, 127. yaş gününü gururla kutluyor. 19 ağustos 1895'te Selanik'te yayınlanmaya başlayan yeni asır dinamik, saygın ve cesur gazetecilik anlayışıyla bugünlere kadar geldi.

Yeni Asır 127 yaşında

19.8.2021

TÜRK BASINININ ÖNCÜSÜ
Getirdiği yeniliklerle her zaman Türk basınına öncülük eden Yeni Asır, okuyucularından aldığı güç ve destekle kendi ilkeleri doğrultusunda yoluna devam ederken, yayınlarıyla düne, bugüne ve geleceğe ışık tutuyor.

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