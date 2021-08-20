Acar: Aliağa’da asbest paniğine hiç gerek yok

KONUYA ilişkin değerlendirme yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Gemi sökümünü, 1 tane gemiyle yorumlamamak lazım. Aliağa'da bir gemi söküm tesisi var ve bu tesis, Türkiye'deki tek gemi söküm tesisi. Bu tesise sık sık söküm için gemiler geliyor, bunların da yasal prosedürleri var. Bu yasal prosedürün içinde Çevre Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde olan konular var. Yasal prosedüre uygun hareket edildiği müddetçe, bizim açımızdan bir sıkıntı yok" dedi.

"SÖZLEŞMELER VAR"

ÇEVRE mevzuatında tüm dünyada ana düzenleyicinin Basel Sözleşmesi olduğunu belirten Başkan Acar, "Biz de Uluslararası Basel Sözleşmesi'ne tabiyiz. Atıkların uluslararası dolaşımına Türkiye karar vermiyor, dünya ülkeleri bir araya gelerek bu konuda birtakım kararlar almış. Mevzuata uygun olan atıkların ancak uluslararası dolaşımı mümkün" diye konuştu. Dünya genelinde özellikle son zamanların en önemli çevre koruma eylemleri arasında gösterilen "Geri dönüşüm" ilkesine vurgu yapan Başkan Serkan Acar, "Gemi söküm de bir geri kazanım tesisidir. Geri kazanım tesisi, atık bir gemiyi, Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'nin maden, demir, bakır cevherini kullanamadan, atıklardan cevheri geri kazanarak endüstriye katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'600 TON ASBEST OLDUĞU DOĞRU DEĞİL'

ASBEST iddialarına da cevap veren Acar, "Uluslararası bağımsız kuruluşlar, 'Bu gemi ülkesinden çıkamaz' diyor. Brezilya'daki bir gemi bilmem kaç ton asbest mi taşıyor, radyasyon mu var, bunları benim bilme şansım yok. Bunların, uluslararası kuruluşlar kontrollerini yapar, 'Bu gemide şu kadar atık var, bu geminin uluslararası dolaşımı yasak' der. Brezilya'dan gelen gemiyle ilgili resmi bir belge yok. Birisi çıkıp, '600 ton asbest var' diyor, benim duyduğum ise tespit edilen asbest 6 ton. Bir iddiada bulunacaksanız, belge sunmanız gerekir. Diyecekler ki, 'Burada radyasyon var, belgesi de bu, asbest var, limitin çok üzerinde, evrakı da bu' o zaman biz de çıkalım, 'Bunu niye getiriyorsunuz' diyelim. Bakanlığın gemi söküm tesisine gelecek gemilerle ilgili kuralları var. Bakanlığın kurallarını ihlal eden, gelmemesi gerektiği halde gelen bir gemi varsa hep birlikte muhalefet yapalım" ifadelerini kullandı.