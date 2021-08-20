Altın Bilezik’e yeni halka eklendi

BORNOVA Belediyesi, Türkiye Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu ile işbirliği protokolü imzaladı. Altın Bilezik projesi kapsamında imzalanan protokole göre, sektör için ağır vasıta ehliyetine sahip genç şoförler yetiştirilecek. Faaliyetler için, Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi kullanılacak.

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