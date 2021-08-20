  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Altın Bilezik’e yeni halka eklendi

Altın Bilezik’e yeni halka eklendi

Altın Bilezik’e yeni halka eklendi

20.8.2021

BORNOVA Belediyesi, Türkiye Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu ile işbirliği protokolü imzaladı. Altın Bilezik projesi kapsamında imzalanan protokole göre, sektör için ağır vasıta ehliyetine sahip genç şoförler yetiştirilecek. Faaliyetler için, Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi kullanılacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın Bilezik’e yeni halka eklendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.