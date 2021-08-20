CHP’nin Dünya Bankası Kredisi yalanını Necip Nasır ortaya çıkardı! Kredi fiyaskosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Bankası ile ilgili kredi açıklamasının iç yüzünü AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır anlattı. Dün İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen ve kentsel dönüşüm konusunu uzun yıllardır ısrarla takip ettiğine dikkat çeken Nasır, İzmir'in acilen bir kentsel dönüşüm planına ihtiyacı olduğu sözlerini yineledi. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporundan da bölümler aktaran Necip Nasır, İzmir'de kentsel dönüşüm ve dönüşüm finansmanının önem kazandığını, hızlı bir şekilde dönüşümün başlatılması için kentteki ilçelerin tamamında "ada" bazında emsal artışlı, bütüncül plan tadilatı yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bunun yaşamsal bir zorunluluk ve kente karşı sorumluluk olduğuna da değinen Nasır, "Emsal artışıyla ada bazında plan tadilatıyla yapılacak düzenlemede bütün dinamikler hareketlenir ve kentsel dönüşüm hızlanır. Hükümetimiz yeni finans modelleri ile ucuz kredi imkanı yaratması için gerekli çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.

ANLAŞMA İMZALANMADI

Nasır, CHP lideri ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımı ile 25 Haziran'da Bayraklı'daki İzmir Deprem Dayanışma Derneği'ne (İZDEDA) gerçekleştirilen ziyarette depremzedelere, Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Bankası arasında sözleşmelerin yapılıp, imzaların atılarak 330- 340 milyon dolarlık kredi alındığı ancak bu sözleşmeyi 2 aydır Başkan Erdoğan'ın onaylamadığı şeklindeki sözlerine de değindi. 14 Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanıtlaması için TBMM'ye yazılı soru önergesi verdiğinin altını çizen Nasır, "Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste Tano Kouamen, 'İzmir Depremi sonrası Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı Acil Yeniden İnşa Projesi' için henüz bir kredi anlaşması imzalanmamıştır' şeklinde açıklama yaptı. Kredi sözleşmesi imzalandığı iddiası doğru değil" dedi. Nasır, İzmir'in Ankara'da onay bekleyen herhangi bir dosyasının olmadığını da sözlerine ekledi.

ASILSIZ SÖYLEMLER VAR

Yıllardır kentsel dönüşümde hiçbir çaba harcamayan ve sadece günü kurtarmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi de sonucu belli olmayan bir çözümle vatandaşları oyaladığını aktaran AK Partili Nasır, "Genel Başkanlarına bile krediyle ilgili yanlış açıklamalar yaptırarak vatandaşın duyguları üzerinden siyaset yapmanın çabası içindeler. Asılsız söylemlerde bulundukları açık şekilde anlaşılıyor. Anlayabilmek mümkün değil" diye konuştu.

Metin BURMALI