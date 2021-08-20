İmzalanan sözleşme yok

Depremzedeler ve Dünya Bankası kredisinin masaya yatırıldığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tunç Soyer, bir mutabakatın oluştuğunu söylerken, "İmzalanmış bir sözleşme yok" dedi. Soyer, "3-4 aydır süren bir müzakere süreci vardı. Hazine Bakanlığı'nın garantisi icap eden bir durum var. Bu süreç devam ediyor. İzmir'de hep beraber ortak bir irade koyarak bunun takipçisi olmaya karar verdik" dedi. AK Partili Sürekli ise, "Şu anda müzakereler devam ediyor, süreç devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yok. Hazine, Dünya ve İller Bankası arasındaki müzakereler devam ediyor" diye konuştu.

Tunç Soyer'in ziyaretine İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, AK Parti Yerel Yönetim-ler Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Başkanvekili Mustafa Özuslu ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

MERT ALPDÜNDAR