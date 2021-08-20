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Haberler İzmir İzmir Ekonomi Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

20.08.2021, 09:24

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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