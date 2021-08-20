İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu mu? 2021-2022 İzmir servis ücretleri...

İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar? 2021-2022 İzmir okul servis ücretleri belli oldu mu? soruları yoğun olarak araştırıyor. 6 Eylül tarihinde okulların yüzyüze eğitime başlamasının kesinleşmesinin ardından servis ücretleri de en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte İzmir okul servis ücretleri ile ilgili merak edilenler....

İZMİR'DE OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İzmir'de okul servis ücretleri henüz servis ücretleri belli olmadı. Aşağıdaki liste 2020-2021 eğitim yılına aittir.

2020-2021 İzmir servis ücretleri

Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya,

0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya,

0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya,

0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya,

0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya,

0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya,

0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya,

0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.