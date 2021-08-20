İzmir'de tekne motoru çalan 5 kişi yakalandı

İZMİR'İN Urla ilçesinde tekne motorlarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskele ve Gülbahçe mahallelerinde 7 teknenin motorlarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgede bulunan kameraları inceleyen ve tanık ifadelerine başvuran ekipler, hırsızlık şüphelisinin İlhan G. olduğunu belirledi. Şüphelinin aracını takibe alan ekipler, İlhan G. ile yanındaki Suriye uyruklu 4 kişiyi yakaladı.

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