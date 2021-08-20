İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe!

İzmir Emniyeti, düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Konak ilçesindeki şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı araca düzenlenen operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği kullanıldı. Araçta arama yapan hassas burunlu köpek, 1 kilo 935 gram bonzai buldu. Araın bagaj kısmında yapılan aramada ise 5 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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