  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi

Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi

İzmir’in Menemen ilçesinde, kadın kuaförüne yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş yeri sahibi gözaltına alınırken, aramalarda satışa hazırlanmış vaziyette uyuşturucular ele geçirildi.

Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi
İHA

20.08.2021, 15:43

Son dakika... Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesindeki işlek cadde üzerinde bulunan kadın kuaföründe, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iş yeri sahibi Ş.T.'nin (43) ev ve iş yerine baskın yaptı. Yapılan aramalar sonucunda, satışa hazırlanmış şekilde esrarlar, 3 tablet olarak 42 adet lyrica tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.
Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Ş.T. isimli kadın gözaltına alındı. Ş.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.