Polisin 5 yaşındaki oğlu iki ateş arasında kaldı

İzmir Karşıyaka'da halı sahada maç yapanlara 'Kız gibi oynamayın' diye sataşan bir grup, sahadakilerden polis M.B'yi çıkan tartışmada tabancayla ayağından yaraladı. Seyirciler arasındaki polislerin de ateşiyle kaçan şüphelilerden 2'si kısa sürede yakalandı. Olay, önceki akşam saat 21.00'de Erol Baş Spor Tesisi, Latife Hanım Stadı'nda yaşandı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Emniyetin Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli memur M.B. (47) ve arkadaşları halı sahada maç yaparken, seyirci olan bir grubun 'Kız gibi oynamayın' diye sataşmasına maruz kaldı. Halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında çıkan arbedenin ardından oradan ayrılan grup, bir süre sonra silahla geri döndü. Tartıştıkları polis memuru ve arkadaşlarına ateş açan gruba, tribündeki polisler karşılık verdi.

M.B. ayağından yaralanarak ambulansla Ege Üniversitesi'ne kaldırılırken, kaçan gruptan ikisi yakalandı. Yaralanan polisin maça 5 yaşındaki oğluyla geldiği, çatışma sırasında iki ateş arasında kalan çocuğun şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.