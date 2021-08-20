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Haberler İzmir Sevimli hırsız!

Sevimli hırsız!

Sevimli hırsız!

20.8.2021

İZMIR Konak'ta bir arabanın arka koltuğundaki balık dolu paketin kokusunu alan martı, aracın tavan camından girerek herkesi şaşırttı. Evine giderken balık almak için İnönü caddesinde duran Muhittin Yüce, aldığı balıkları aracına bırakıp ilerideki manav dükkanına geçti. Manav alışverişini yaptıktan sonra otomobiline dönen Yüce, büyük bir şok yaşadı. Aracın açık olan tavan camından içeri giren martının torba içindeki balıkları aşırırken yakalayan Yüce, sevimli hayvanı araçtan çıkarıp uzaklaştırdı.
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