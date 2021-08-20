Zorla başörtüsünü çıkarıp hakaret eden çifte dava

İZMİR'DE 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a küfür eden minibüs şoförü hakkında 8 yıl 4 ay, genç kızın başörtüsünü zorla çıkararak, "Sen AK Parti'nin köpeğisin" diye bağırıp kafasına ve sırtına defalarca vuran eşi hakkında ise 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir'de genç kızı darbettiği iddia edilen minibüs şoförü ve eşi hakkında dava açıldı

Karabağlar'da Kurban Bayramı'nın 3. günü, Rabia Yılmaz saat 18.25'te ATM'den para çektiği sırada Buca-Bornova hattında çalışan Ramazan E. isimli dolmuş şoförünün üzerine doğru manevra yaptığını ve aracın altında kalma tehlikesi atlattığını savunan Yılmaz, şoförle tartıştı.

Ramazan E'nin eşi Yeliz E. ise genç kıza küfürler savurarak başörtüsünü çıkardı. "Sen AK Parti'nin köpeğisin" diye bağırarak kafasına ve sırtına defalarca vurdu. Şüphelilerden Ramazan E'nin 'Kasten yaralama', 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Yeliz E'nin ise 'Tehdit', 'İnanç hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'Hakaret' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.