5 yasında kuzen katili oldu

MANİSA'DA 5 yaşındaki kuzeni S.Y'nin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu, kafasından ağır yaralanan 6 yaşındaki Eylül Davulcu kurtarılamadı. Olay dün öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi Hafsasultan Mahallesi 4832 sokak üzerinde bulunan bir evde yaşandı. Üzüm kesmek üzere bağa giden anne Kıymet Davulcu, küçük kızı Eylül'ü bakması için kardeşine bıraktı. Eylül Davulcu ve kuzeni S.Y. evde kimsenin olmadığı sırada oyun oynamak için odaya girdi. Çocuklardan S.Y. yatağın altında bulduğu tabanca ile kuzenini korkutmak istedi. Bu esnada tetiğine bastığı tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Eylül Davulcu'nun kafasına isabet etti. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları, küçük kızı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan küçük Eylül kurtarılamadı.

SERKAN ÖZCAN