Başkan Soyer elektrikli makam aracı aldı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2010 Model Mercedes Benz marka makam aracını değiştirdi. Soyer, yüzde 100 elektrikli, yenilenebilir ve doğa dostu olan 2021 model Renault Zoe marka elektrikli makam aracını kullanmaya başladı. Soyer, bu konuda bir farkındalık yaratarak çevre dostu makam aracıyla ilke imza atmış oldu. Soyer'in Mercedes marka makam aracını ise uzak mesafeli yolculuklarda kullanacağı ifade edildi. Piyasa değeri 370 bin TL olan 80 KW elektrikli motora sahip araç, tam şarj kapasitesiyle 395 kilometre gidebiliyor.