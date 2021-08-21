Çağla’ya tahliye şoku

Yapılan incelemede sörf okulunun yanı sıra çok sayıda yapının bulunduğu 217 sayılı adanın Hazine'ye ait olduğu tespit edildi. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 14 Haziran 2021 tarihinde ilgili kurumlara gönderdiği yazısında, söz konusu hazine parseli üzerinde bulunan yapıların yasal yolla tahliye edilmesini istedi. Çağla Kubat Diaz'ın 217 sayılı ada 2, 3 ve 4 nolu parsel üzerinde bulunan 40, 46, 120 ve 35 metrekare büyüklüğündeki 4 yapısıyla ilgili imar barışından yararlanmak amacıyla aldığı yapı kayıt belgelerinin de iptaline karar verildiği kaydedildi.





Yeni Asır'ın ulaştığı Çağla Kubat Diaz, gerekli tüm belgeleri aldığını iddia etti.

2 YILA KADAR HAPİS

YENİ Asır'ın ele geçirdiği 35 metrekarelik yapı için hazırlanan yapı kayıt iptal belgesinde, binanın imar barışı için belirlenen 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığı ve 2017 öncesinde inşa edilmiş gibi gösterildiği vurgulandı. Söz konusu yapının "Google Earth" programının 22 Eylül 2018 - 04 Mart 2019 tarihleri arasındaki uydu görüntülerinde görünmediği, 08 Eylül 2019 tarihi ve sonraki uydu görüntülerinde göründüğü kayda geçirildi. Müdürlük, bu nedenle Kubat hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi çerçevesinde "yalan beyanda bulunmaktan" suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı ve hazırlanan yazı Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gönderildi. Ünlü sörfçünün "yalan beyanda bulunmaktan" üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılma ihtimali bulunuyor.

ERHAN GÜLENÇ