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Haberler İzmir Çevik Bir ve Çetin Doğan İzmir F Tipi Cezaevi’nde

Çevik Bir ve Çetin Doğan İzmir F Tipi Cezaevi’nde

Çevik Bir ve Çetin Doğan İzmir F Tipi Cezaevi’nde

21.8.2021

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Org. Çevik Bir (82) ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Org. Çetin Doğan (81), İzmir'e nakledildi. Muğla'da bulunan Çetin Doğan Bodrum Adliyesi'ne giderken, Çevik Bir ise Milas'ta yakalanmıştı. İşlemlerinin ardından Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Doğan ve Bir, daha sonra İzmir Buca Kırıklar'daki 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Öte yandan, haklarında yakalama kararı çıkarılan, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz infaz da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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