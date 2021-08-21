‘Çöpleri bile toplamıyorlar’

İzmir'deki ilçe ziyaretlerini sürdüren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın dünkü durağı Gaziemir ilçesiydi. Gaziemir'de 6. Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretleriyle başladığı programını Beyazevler ve Zafer Mahalleleri muhtarlarıyla bir araya gelerek sürdüren Kaya, Mübadele Muhacirleri Derneği'nde ve Kent Konseyi'nde STK yöneticileriyle buluştu. Abdullah Arda Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliğine de katılan Kaya, programını partisinin Gazikent Mahallesi Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak noktaladı. İlçede inşaatı devam eden TOKİ'nin yaptığı Gaziemir Yeni Hükümet Konağı'nı da inceleyen Kaya, binanın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını müjdeledi.

BECERİKSİZ, İŞ BİLMEZ

Otoyol ayrılma ve katılma kollarından alt geçide, kavşak düzenlemelerinden esnafın talep ettiği mesleki kurslara kadar birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, "Biz burada bunları yaparken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir şey yapmadığını da üzülerek görüyoruz. Şehrin her yerinde olduğu gibi burada da en temel belediyecilik hizmetlerini yerine getiremiyorlar. Çöpleri bile toplayamayan yerel yönetimlerle karşı karşıyayız. İzmir, bu beceriksiz, iş bilmez ve kötü yerel yönetimi hak etmiyor" diye konuştu. TOKİ tarafından yapılan Gaziemir Yeni Hükümet Konağı inşaatını inceleyen ve proje müteahhidinden bilgi alan AK Partili Kaya, 10 bin 51 metrekare arsa üzerine yapılan binanın 7 bin 700 metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi. Binanın büyük bir ihtiyaca cevap vereceğinin altını çizen Kaya, Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü'nün tek çatı altında toplanarak hizmetlerini sürdüreceğini belirtti.



TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR VE SOSYAL HİZMET MERKEZİ

GAZİEMİR'DE kuruluşu bulunmayan Sosyal Hizmetler Merkezi, İŞKUR gibi kurumlar ile Alsancak'ta faaliyetlerine devam eden Gaziemir Tapu Sicil Müdürlüğü'nün de Gaziemir'deki yeni binada hizmet vereceğini belirten Kaya, "Bu bina hizmete girdiğinde, vatandaşlarımız devlet kurumlarımızdaki işleri için ayrı ayrı binalara, hatta ilçelere gitmek zorunda kalmayacak" diye konuştu.