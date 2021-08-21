Devrilen traktörün genç sürücüsü kurtarılamadı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, 18 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör aynı istikamete giden traktöre arkadan çarptı. Savrulan traktör şarampole yuvarlanırken, genç sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, önceki akşam Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

11 METREDEN UÇTU

İddiaya göre, Yunus Emre Tenor (18) idaresindeki 16 ZC 048 plakalı traktör, anı yöne giden S.I, yönetimindeki 45 Y 4492 plakalı traktöre arkadan çarptı. Tenor idaresindeki traktör, çarpmanın etkisiyle savrularak yakınlarda bulunan köprünün üzerinden 11 metrelik şarampole yuvarlandı. Tenor, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan Manisa ve Aydın'da meydana gelen traktör kazalarında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

SEVAL KONURALP