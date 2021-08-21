Hastane önünde ölen Elif uyuşturucu kurbanı

İzmir'de bir taksiyle hastanenin acil servisi önüne bırakılan 16 yaşındaki Elif Terziler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada Elif Terziler'in ablası Zeynep Terziler ve arkadaşı M.S. tarafından hastane önüne getirildiği öğrenildi.

UYUŞTURUCU ALIYORLARDI

Olay önceki gece Konak ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Taksiden indirilen bir genç kız, hastanenin acil servisinin önüne bırakıldı. Çevredekilerin de yardımı ile hastaneye alınan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsminin Elif Terziler (16) olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı araştırmada genç kızı hastane önüne getirenin, ablası Zeynep Terziler ve arkadaşı M.S. olduğu ortaya çıktı. Ablasıyla birlikte 2 aydır dedesinin evinde kaldığı öğrenilen Elif Terziler'in zaman zaman uyuşturucu satın aldığı belirlendi. Ablasıyla birlikte uyuşturucu kullandığı öğrenilen Elif Terziler olay günü de R.A'dan uyuşturucu satın aldıktan sonra eve geldi.

HAVA ALMAYA ÇIKTILAR

Ertesi sabah kardeşini evin salonunda uyuşturucunun etkisinde bulan Zeynep Terziler, kardeşini hava alması için dışarı çıkardı. 19 Temmuz gece saatlerinde kardeşinin durumunun daha da kötüye gittiğini gören Zeynep Terziler, M.Y. isimli arkadaşından yardım isteyerek onun ayarladığı eve gitti. Ancak Elif burada baygınlık geçirdi. Zeynep Terziler, yardım istediği M.S. isimli arkadaşının getirdiği taksiyle battaniyeye sardığı kardeşini, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önüne bırakıp gitti.

Fatih ŞENDİL