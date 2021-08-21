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Haberler İzmir İzmir açıklarında 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir açıklarında 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 122 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

İzmir açıklarında 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
İHA

21.08.2021, 09:58

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ağustos saat 07.20 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.



Ekipler 19 Ağustos saat 13.24 sıralarında da Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yine harekete geçti. Yelkenli tekne içerisindeki 90 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.



Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı.

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