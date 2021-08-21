İzmir Berberler Odası’nda Basakıncı adaylıgını açıkladı

İZMİR Berberler Odası'nın Ocak ayındaki genel kurulunda, Başkan Şükrü Bilgin'den önceki başkan Nihat Başakıncı aday olduğunu açıkladı. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Başakıncı, "Başkan olursam özellikle eğitime, esnafın sorunlarını çözmeye ve kayıtdışı berberlerle mücadeleye önem vereceğim" dedi. Çankaya'daki kahvaltı organizasyonunda açıklamada bulunan Başakıncı, pandemiden dolayı zor duruma düşen berberlerin yaralarını sarabilmek için vakıf kuracaklarını söyledi. Başkan olması durumunda İzmir Berberler Odası olarak esnaf kredi kooperatifleri birliği kuracaklarını da sözlerine ekleyen Başakıncı, "Berber malzemelerinin imalatını yapıp, uygun fiyata berberlerimize ulaştıracağız. Esnafımızın standartlarını belirlemek için bir çalıştay da düzenleyeceğiz" dedi. Başakıncı kayıtdışı çalışan berberleri belirlemek ve odaya kaydettirmek için bir denetim ekibi kuracaklarını de söyledi.

MERT ALPDÜNDAR