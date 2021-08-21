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Haberler İzmir İzmir’de gevrek ve boyoza zam kapıda

İzmir’de gevrek ve boyoza zam kapıda

İzmir’de gevrek ve boyoza zam kapıda

21.8.2021

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Odası gevrek, boyoz ve kumru için zam teklifi verdi. Kabul edilirse gevrek ve boyoz 2.5 liradan satılacak. İzmirlilerin kahvaltıda olmazsa olmazı gevrek, boyoz ve kumruya zam için harekete geçildi.
Oda Başkanı İhsan Esen, artan maliyetleri gerekçe göstererek, zam taleplerini İzmir Esnaf Odaları Birliği'ne sunduklarını söyledi.
Esen, "Sektörümüzün hammaddeleri ve genel giderlerin aşırı artması sonucu, odamız başta gevrek, poğaça, boyoz olmak üzere tüm ürünlerimize zam kararı almıştır. Kararı üst kuruluşumuz İESOB'a sunduk. İlk gıda komisyonu toplantısında zammı geçirmeye çalışacağız. Gevrek, poğaça ve boyoz 2.50 liradan satılacak" dedi.

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