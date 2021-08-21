İzmir'de minibüs, kepçeye çarptı: 4 yaralı

Kaza, dün Bağarası Mahallesi Mehmetçik Parkı mevkisinde meydana geldi. Taner Yıldırım yönetimindeki 35 AGK 012 plakalı minibüs, önünde giden Mustafa Kılıç'ın kullandığı kepçeye çarptı.
Kazada sürücü Taner Yıldırım ile minibüsteki Adile Koyuncu, Elif Ünen ve Suriyeli Ali el Subuh yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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