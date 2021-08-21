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Haberler İzmir Noter gaspçısının evinden sahte altın ve para çıktı

Noter gaspçısının evinden sahte altın ve para çıktı

Kemalpaşa’da arazi alımı için notere giden Y.T, önünü kesen N.U. ve A.Y. tarafından bıçakla gasp edildi. Gözaltına alınan N.U’nun evinde yapılan aramada 19 bin 500 liranın yanı sıra çok sayıda sahte altın bilezik bulundu

Noter gaspçısının evinden sahte altın ve para çıktı

21.8.2021

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde arazi alımı için notere giden bir kişi, bıçaklı iki saldırgan tarafından gasp edildi. Talihsiz adamın karakola giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden birini yakaladı. Bağyurdu Jandarma Karako
Komutanlığı'na müracaat eden Y.T, bir arazinin devir işlemleri için notere gitmek üzereyken iki şahıs tarafından bıçak zoruyla parasının yağmalandığını söyledi. Müracaatın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırma ve inceleme sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin N.U. ve A.Y. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden N.U. gözaltına alındı. N.U'nun evinde yapılan aramada 19 bin 500 lira, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet tabanca mermisi, 45 adet altın görünümlü materyal, 11 adet sahte altın bilezik, 5 adet 22 ayar altın bilezik ele geçirildi.

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