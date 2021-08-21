Oğluyla tartışan kadın fenalaşıp öldü

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, oğlu S. Kuru (28) ile tartıştıktan sonra fenalaşarak yere yığılan Ulviye Kuru (55) yaşamını yitirdi. Olay dün sabah saat 05.00 sıralarında Metin Oktay Mahallesi 52/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi C. Kuru ile boşanma aşamasındaki Ulviye Kuru, birlikte yaşadığı oğlu S. Kuru ile eve sık sık alkollü gelmesi nedeniyle tartışmaya başladı.

KOMŞULAR 112'Yİ ARADI

S. Kuru ve Ulviye Kuru'nun sesleri üzerine, apartmanda yaşayanlar 112'yi arayarak kadına şiddet ihbarında bulundu. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis, S. Kuru ve Ulviye Kuru'nun oturduğu daireye çıktı. Ulviye Kuru'yu kapının önünde yatarken gören polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

SİNİR krizi geçiren S.Kuru, cama yumruk atması sonucu yaralandı. Ulviye Kuru'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken hastanede tedavisi tamamlanan oğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eşinin öldüğünü duyan C. Kuru olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ulviye Kuru'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da darp izine rastlanmazken cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.