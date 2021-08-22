  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Aliağalı gençlerden afetzedelere destek

Aliağalı gençlerden afetzedelere destek

Aliağalı gençlerden afetzedelere destek

22.8.2021

İZMİR Aliağalı vatandaşlar Karadeniz illerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedeler için seferber oldu. Afetzedeler için gerekli olan acil ihtiyaç malzemeleri Aliağa Gençlik Merkezi'nde toplandı. Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi tarafından kayıt altına alınan malzemeler tasnif edildikten sonra titizlikle paketlendi. TIR'a nakledilen malzemeler afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aliağalı gençlerden afetzedelere destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.