Aliağalı gençlerden afetzedelere destek

İZMİR Aliağalı vatandaşlar Karadeniz illerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedeler için seferber oldu. Afetzedeler için gerekli olan acil ihtiyaç malzemeleri Aliağa Gençlik Merkezi'nde toplandı. Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi tarafından kayıt altına alınan malzemeler tasnif edildikten sonra titizlikle paketlendi. TIR'a nakledilen malzemeler afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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